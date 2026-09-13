Bursa Demirtaş\'ta 50 asker adayı 103 yıllık gelenekle uğurlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde askere gidecek 50 genç için düzenlenen asker eğlenceleri 5 gün boyunca sürdü. Mahalle mahalle gerçekleştirilen eğlencelerin finali Demirtaş Meydanı'nda yapıldı.

Bursa'da askere gidecek gençler için yıllardır sürdürülen asker uğurlama geleneği, Demirtaş'ta yeniden yaşatıldı. Askere gitmeye hazırlanan 50 genç için düzenlenen etkinlikler kapsamında 5 gün boyunca farklı mahallelerde eğlenceler gerçekleştirildi. Davul ve zurna eşliğinde düzenlenen programlarda asker adayları, aileleri ve mahalle sakinleri halay çekerek doyasıya eğlendi. Günler süren etkinliklerin ardından asker eğlencelerinin finali Demirtaş Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Final programında yüzlerce vatandaş meydanda bir araya gelirken, asker adayları davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Coşkulu anların yaşandığı programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı. Şahin ve Kurtuluş, bir süre gençlerle birlikte halay çekerek eğlenceye eşlik etti.

Demirtaş'ta asker adayları için düzenlenen eğlence geleneğinin, 1923'teki mübadele sonrasında bölgeye yerleşen ailelerden bu yana sürdürüldüğü belirtiliyor. Yaklaşık 103 yıllık gelenek, yeni dönem asker adaylarının coşkusuyla bir kez daha yaşatıldı.