Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden şehitler ve gazilere vefa ziyareti - Son Dakika
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Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden şehitler ve gazilere vefa ziyareti

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nden şehitler ve gazilere vefa ziyareti
14.07.2025 17:32
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti, dernek buluşmaları ve anma programıyla vefa duygusunu pekiştirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti, dernek buluşmaları ve anma programıyla vefa duygusunu pekiştirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir dizi etkinliğe imza attı. Etkinlikler kapsamında Pınarbaşı Şehitliği'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile şehitler yad edildi. Program kapsamında ayrıca şehit ve gazi dernekleri ziyaret edilerek vefa duygusu pekiştirildi. Etkinlik, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, Müdür Yardımcısı Erhan Delibaş, kurum personeli, kamu yararına çalışan yükümlüler ve Manevi Rehberlik Birimi'nden Hafız Ali Turhan'ın katılımıyla Pınarbaşı Şehitliği'nde başladı. Şehit mezarlarının çevresi titizlikle temizlendi. Ardından Hafız Ali Turhan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua, katılımcılara manevi bir atmosfer yaşattı. Program, tüm katılımcılar için derin bir anlam ve farkındalık oluşturdu.

Etkinliğin ikinci bölümünde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü heyeti, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi ve Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde dernek bünyesindeki müzeler gezildi; şehit ve gazilere ait hatıra eşyaları incelendi. Müze ziyaretinin ardından Hafız Ali Turhan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ardından tüm şehitler için dualar edildi.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Erhan Delibaş, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, bizim baş tacımızdır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız. Bugün burada bulunmak sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcudur. Her türlü ihtiyaçta desteğe hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz" dedi.

Aynı gün öğleden sonra Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bir anma programı daha gerçekleştirildi. Program, kurum yöneticileri, kurum personelleri, yükümlüler ve Manevi Rehberlik Birimi'nin katılımıyla yapıldı. Program kapsamında, Manevi Rehberlik Birimi sorumluları Hafız Ali Turhan, Hafız Ömer Akpınar ve Bursa Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Aşere Sınıfı kursiyer hocaları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ardından Mevlid-i Şerif okundu. Şehitler için dualar edilirken, katılımcılar duygulu anlar yaşadı. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden şehitler ve gazilere vefa ziyareti - Son Dakika

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