Bursa Erkek Lisesi Mezunları 142. Geleneksel Pilav Günü'nde Buluştu - Son Dakika
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Bursa Erkek Lisesi Mezunları 142. Geleneksel Pilav Günü'nde Buluştu

Bursa Erkek Lisesi Mezunları 142. Geleneksel Pilav Günü\'nde Buluştu
25.05.2025 12:45  Güncelleme: 12:50
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Bursa Erkek Lisesi mezunları, 142. Geleneksel Pilav Günü'nde bir araya gelerek eski günleri yad etti ve birlikte hatıralarını paylaştı. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

Bursa'da 1883 yılında kurulan Bursa Erkek Lisesi mezunları, bu yıl 142. Geleneksel Pilav Günü'nde bir araya geldi. Okulu gezen mezunlar öğrencilik yıllarını hatırlayarak eski günleri yad etti.

Türkiye'nin önemli siyasetçi ve sanatçılarını yetiştiren Bursa Erkek Lisesi'nde 142. Geleneksel Pilav Günü dolayısıyla eski mezunlar bir araya geldi. Hatıralarını dün gibi yaşayan mezunlar, birlikte fotoğraf çektirip hasret giderdi. Heykel Atatürk anıtına çelenk bırakan mezunlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi eşliğinde okula yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler Bursa Erkek Lisesi Marşı'nı bando ekibi eşliğinde seslendirdi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra, eski mezunlar, öğrenciler ve Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği (BELDER) yönetimi katıldı.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bugün burada tarihin ve geleneğin kucaklaştığı çok anlamlı bir gündeyiz. Bursa Erkek Lisesi'nin pilav günü ama sadece bu şekilde değerlendirmeden sosyal yönünün ne kadar güçlü olduğunun da göstergesi" şeklinde konuştu.

Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe ise, "Bursa Erkek Lisesi, öğrenci merkezi eğitim anlayışı ve ortak akılla alınan kararlarla akademik, psikolojik desteklerini arttırarak bir okul değil bir yuva olma bilinciyle hizmet etmekte. Özgüveni yüksek, akıllı ve bilim ışığından sapmayan, milli ve manevi değerlere sahip, gücünü şanlı maziden alan Bursa Erkek Lisesi, gençlerin yuvası olmuştur" dedi.

Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Recep Akyıldız da, "Amacımız okula faydalı olmak, okulun fiziksel gelişimini sağlamak, öğrencilere ve mezun olan öğrencilerimize burs vermek. Öğrencilerimiz son bir yıldır yerel ve ulusal anlamda çok ciddi projelerde başarı sağlıyor. Amacımız üye sayımızı arttırıp derneğimizi ekonomik açıdan güçlü, okulumuzuda akademik açıdan yüksek hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaları sonrasında 40, 50 ve 60 yıl önce liseden mezun olanlara onur belgesi verilerek misafirlere pilav ikram edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Erkek Lisesi Mezunları 142. Geleneksel Pilav Günü'nde Buluştu - Son Dakika

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