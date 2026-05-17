Bursa Erkek Lisesi Mezunları 143. Pilav Günü\'nde Buluştu

17.05.2026 13:29
Bursa Anadolu Erkek Lisesi mezunları, 143. Pilav Günü etkinliğinde bir araya geldi, anılarını paylaştı.

'Bursa Mektebi Sultanisi' adıyla Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesi'nden mezun olanlar, 143'üncü Pilav Günü'nde eski günleri yad etti. Yıllar sonra aynı okulun çatısı altında buluşan mezunlar hasretle bir birine sarılırken, yüzlerindeki tebessüm ise herkesi mutlu etti.

Bursa Anadolu Erkek Lisesi Okulu ve Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği (BELDER) işbirliğiyle düzenlenen pilav günü etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye'nin önemli siyasetçi ve sanatçılarını yetiştiren okulun mezunları, dün gibi yaşadıkları hatıralarına bir fotoğraf karesi daha ekledi.

Salondaki mezunlara ve okumakta olan öğrencilere seslenen Okul Müdürü Şahin Boztepe, Bursa Erkek Lisesi'nin, 143 yıldır yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye'nin kalkınmasında, yönetilmesinde, ekonomisinde, sanatın ve sporun gelişmesinde her zaman söz sahibi olduğunu söyledi. Pilav günü etkinliğine katılım sağlayan mezunlara teşekkürlerini ileten Boztepe, "Eğitim camiasında ulu bir çınar olan lisemiz, Sait Faik'in ilk öyküsüne, Reşat Nuri'nin Çalıkuşu'na, Orhan Şaik Gökay'ın şiirlerine ilham kaynağı olmuş, ülke yönetiminde, yerel yönetimlerde söz sahibi olan siyasetçi ve bürokratların, sanat ve bilimde iz bırakmış duayenlerin de beşiği olmuştur. Okul yönetimi olarak bugüne kadar büyük titizlikle taşınmış bu emaneti korumak ve kendilerinden sonrakilere aynı hassasiyetle devretmek için gayret ediyoruz. Bursa Erkek Lisesi, öğrenci merkezli anlayışıyla, ortak akılla alınan kararlarla, akademik ve psikolojik desteklerini alarak, bir okul değil yuva olma bilinciyle, araştırmacı, özgüveni yüksek, aklın ve bilimin ışığından sapmayan, milli ve manevi değerlere bağlı, gücünü şanlı mazisinden alarak geleceğe hazırlanan gençlerin yuvasıdır" dedi.

Okulun en genç öğrencisi olarak konuşma yapan Bekir Berk de 2. Abdülhamid gibi eğitime büyük önem veren bir hükümdarın devrinde kurulan, köklü okulun koridorlarında Cumhuriyet'in ilk yıllarındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yürüdüğünü dile getirdi. Bir milletin geleceğini değiştiren, büyük liderlerin iz bıraktığı koridorlarda bugün kendisinin ve arkadaşlarının yürüyor olmasının, tarifsiz bir gurur yaşattığını aktaran Berk, "Böyle bir okulda okumak sadece eğitim almak değil, büyük bir tarihin ve mirasın parçası olmak demek. Aramızda 50 yıl önce mezun olmuş büyüklerimiz var, farklı dönemler, farklı hayatlar, farklı hikayeler ama hepsini yeniden aynı avluda buluşturan bir şey var. Bu okulun, o insanlarda bıraktığı aidiyet duygusu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 60 yıl önce liseden mezun olan kişiye onur belgesi verildi. Törende bazı mezunlar söz hakkı alarak davetlilerle geçmişte yaşadığı hatıraları paylaştı.

Daha sonra törene katılan davetliler ile mezunlar okulda pilav yedi. - BURSA

Kaynak: İHA

