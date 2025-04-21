Bursa Fuar Merkezi Yenilendi, Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Bursa Fuar Merkezi Yenilendi, Yeni Dönem Başlıyor

Bursa Fuar Merkezi Yenilendi, Yeni Dönem Başlıyor

Bursa Fuar Merkezi, yenileme çalışmalarıyla modern bir yapıya kavuştu. İlk fuar 24 Nisan'da.

21.04.2025 15:10
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından yönetimi devralınan Bursa Fuar Merkezi, teknik altyapısı ve ziyaretçi konforunu artıran yenileme çalışmalarını tamamladı. Bursa Fuar Merkezi, 22 Nisan'da düzenlenecek Kamp, Karavan ve Ekipmanları Fuarı Karavan Show ile 24 Nisan 2025 Perşembe günü Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

BTSO, Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü Bursa'yı fuarcılıkta da cazibe merkezi konumuna getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı yenilenen Bursa Fuar Merkezi'nde 24 Nisan'da kapılarını açıyor. Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı on binlerce iş profesyonelini bir araya getirerek inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbinin Bursa'da atmasını sağlayacak.

Bursa fuar merkezinde yeni dönem

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Fuar Merkezinin 2025 yılı itibariyle BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık firması tarafında devralındığını hatırlattı. Bursa Fuar Merkezi'nde yenileme çalışmaları yapıldığını kaydeden Başkan Burkay, "Merkezimizi şehrimizin vizyonuna yakışır, modern bir yapıya kavuşturduk. KFA Fuarcılık koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bu dönüşüm sayesinde hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için çok daha konforlu ve kullanışlı bir fuar alanı oluşturduk. BTSO olarak, KFA Fuarcılık ile birlikte yürüttüğümüz bu dönüşüm süreciyle Bursa'yı fuarcılıkta da marka şehir yapmayı hedefliyoruz. Yenilenen yüzüyle merkezimiz hem fiziki hem de organizasyonel anlamda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor." dedi.

Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı 24-27 Nisan'da Bursa Fuar Merkezi'nde

Yenilenen Bursa Fuar Merkezinde ilk organizasyonların bu hafta gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Burkay, "Bursa'mızın lokomotif sektörlerinden olan inşaat ve gayrimenkul alanında düzenlenen Rising City & Yaşam Fuarı, sektörün önde gelen firmalarını, yatırımcılarını ve profesyonellerini aynı çatı altında buluşturuyor. 24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek fuar, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin en prestijli buluşmalarından biri olacak. Yurt dışından çok sayıda yabancı alıcının da ziyaret edeceği organizasyon kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden 200'ün üzerinde iş insanı Bursalı firmalarla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirecek. Katılımcı firmalar, sadece ürün ve hizmetlerini sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda teknoloji, tasarım ve yeni trendlerle şekillenen sektörel dönüşüme de yön verecek. Bursa, bu fuarla birlikte inşaat sektöründe sadece üretim değil, iş geliştirme ve uluslararası iş birliği açısından da önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gösterecek." diye konuştu.

Bursa fuar merkezi yıl boyunca çok sayıda fuara ev sahipliği yapacak

Bursa Fuar Merkezi, Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı'nın yanı sıra 22-27 Nisan tarihleri arasında Karavan Show Fuarı'na da ev sahipliği yapacak. Yıl boyunca farklı sektörlerden birçok prestijli organizasyona kapılarını açacak merkez Bursa Meexx Makine, Turkish Fashion Fabric, Go Green, Junioshow, Agro Green, Food Point, Turfood Horeca ve Bursa Tekstil Konfeksiyon Nakış Makinaları Fuarı gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Farklı sektörlere hitap eden bu fuarlar yerli ve yabancı katılımcılarla Bursa'nın fuarcılık potansiyelini uluslararası alanda daha da güçlendirmeyi hedefliyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Fuar Merkezi Yenilendi, Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika

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