Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali Gençlerin İlgi Odağı Oldu

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali", gençlerin yoğun ilgisiyle kapılarını açtı.

Yıldırım Belediyesi tarafından 17-18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek festival, üç gün boyunca teknoloji, müzik ve eğlence dolu etkinliklerle gençleri bir araya getirecek. Festival kapsamında; atölye çalışmaları, yarışmalar, uygulama ve etkileşim alanları, fuaye alanı etkinlikleri, seminerler ve konferanslar gibi birçok farklı içerik ziyaretçilere sunuluyor. Katılımcılar, hem eğlenip hem de farklı alanlarda bilgi edinme fırsatı yakalarken, yeni nesil teknolojilerle birebir temas kurma şansı da bulacak. - BURSA