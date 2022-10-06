Osmangazi Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan Bağlı Mahallesi'ndeki ruhsatsız bungalov tarzı ahşap ev, iş makinesi ile yıkıldı. Tarım arazisi üzerine inşa edilen evin yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Bağlı Mahallesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bursa haber: Osmangazi'de orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı - Son Dakika

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