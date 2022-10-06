Bursa haber: Osmangazi'de orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı - Son Dakika
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Bursa haber: Osmangazi'de orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı

06.10.2022 11:51
Bursa haber: Osmangazi'de orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı

Bursa yerel haberi: Osmangazi Belediyesi, Bağlı Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen bungalov tarzı ahşap evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Bağlı Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen bungalov tarzı ahşap evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan Bağlı Mahallesi'ndeki ruhsatsız bungalov tarzı ahşap ev, iş makinesi ile yıkıldı. Tarım arazisi üzerine inşa edilen evin yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Bağlı Mahallesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa haber: Osmangazi'de orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı - Son Dakika

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