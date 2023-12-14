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Bursa Hayvanat Bahçesi Giriş Fiyatları 2024'te Değişiyor - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi Giriş Fiyatları 2024'te Değişiyor

Türkiye'nin dört bir yanından yılda bir milyonu aşkın vatandaşın ziyaret ettiği Bursa Hayvanat Bahçesi'nin giriş fiyat tarifesi, 2024 yılında değişiyor. Yetişkinlerin giriş ücreti 15 liradan 24 liraya, öğrencilerin ise 7 liradan 11 liraya yükseliyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi Giriş Fiyatları 2024\'te Değişiyor
14.12.2023 - 12:50,  Güncelleme: 12:51
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Türkiye'nin dört bir yanından yılda bir milyonu aşkın vatandaşın ziyaret ettiği Bursa Hayvanat Bahçesi'nin giriş fiyat tarifesi, 2024 yılı itibarıyla değişiyor.

Ailelerin, çocuklarıyla gönüllerince gezip eğlendiği Bursa Hayvanat Bahçesi'nin fiyat tarifesi, 2024 yılında zamlanıyor. Dünya standartlarında modern bahçe olarak 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi'ne girişlerde yetişkin 15 liradan 24 liraya çıkarken, öğrenci ise 7 liradan 11 liraya yükseldi. 129 türden 969 hayvana ev sahipliği yaptığı hayvanat bahçesinin fiyat tarifesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi Taslağı'nda yer aldı.

Öğretmen nezaretinde gelen ilk, orta, lise ve yaz okulları öğrencilerinden, 0-6 yaş arası çocuklardan, ziyaretçi kafilesi getiren kokartlı tur rehberlerinden, engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlardan ve yanlarından bulunan 1 refakatçıdan, Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğünün düzenlediği etkinliklere katılan okulların öğretmen, öğrenci ile velilerden, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günlerinden hayvanat bahçesini ziyaret edenlerden ücret talep edilmiyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Hayvanat Bahçesi Giriş Fiyatları 2024'te Değişiyor - Son Dakika
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