Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Aslanlara Özel Besleme Egzersizi - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Aslanlara Özel Besleme Egzersizi

Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde Aslanlara Özel Besleme Egzersizi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yapılan besleme egzersizleri ile aslanların hareketliliği artırıldı. Bakıcılar tarafından bırakılan yaklaşık 50 kiloluk karkas et ile aslanların beslenme programları uygulanıyor.

18.11.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların hareketlenmesi için farklı yöntemlerle yapılan besleme egzersizleri nefesleri kesti. Bulundukları barınaklarından çıkan aslanlar, karkas olarak bırakılan yaklaşık 50 kiloluk eti kısa sürede parçaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinde aslanların bakıcıları tarafından bırakılan karkas olarak bırakılan yaklaşık 50 kiloluk eti, iştahla midelerine indirdi. Yaklaşık 206 bin metrekarelik bir saha üzerine kurulu bulunan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bir aslanın günde ortalama 5-6 kilogram et yediğini belirten yetkililer, günün bir kısmını dinlenerek geçiren bu vahşi kedilerin beslenme ve davranış zenginleştirme programına tabi tutulduğunu söyledi. Tabiatta zamanlarının büyük bir kısmını yiyecek bulmak, yuva yapmak ve kendi hakimiyet alanlarını korumak için geçiren aslanların hayvanat bahçesinde veteriner, biyolog ve yetkililer tarafından kalorileri tek tek hesaplanan gıdalarla beslenirken, vatandaşlarla onları ilgiyle izledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, bursa, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Aslanlara Özel Besleme Egzersizi - Son Dakika

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