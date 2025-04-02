Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde Emu Sürüsü Yazlık Tüylerine Geçiş Yapıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki emu sürüsü, mevsim geçişinin tüylerini gagaları ile yolarak yeni yazlık tüylere geçti. Küçük emular meraklı bir şekilde etrafı gezerek keşif yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinde bahçedeki emular, tüylerini gagalarıyla yolarken, yazlık tüye geçiş sürecini izleyenlere adeta doğal bir belgesel sahnesi sundu. Özellikle küçük emuların hareketliliği de ayrı bir dikkat çekti. Kameraların karşısına geçip neşeyle koşan minik emular, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Küçük emular meraklı bir şekilde gezerek etrafın keşfini yaptı. Tüy dökme ve yenilenme süreci, bu dev kuşların doğal yaşam döngüsünü gözler önüne sererken, mevsimsel değişimle birlikte hayvanların bu etkileyici görüntüleri görmeye fırsat sundu. Bu etkileyici dev kuşlar baharın gelmesiyle birlikte de güneşin altında keyifli bir gün geçirdiler. - BURSA