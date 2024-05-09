Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası\'nda AVM\'lerde stant açarak vatandaşları bilgilendirdi

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 'Trafik Haftası' çerçevesinde AVM'lerde stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde açtığı stant vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. 'Hayatla Yarışılmaz' sloganıyla emniyet kemeri kullanımının önemi, alkollü araç kullanılmaması, hız limitlerine riayet edilmesi, genel trafik işaretlerine ve kurallarına uyulması konularının önemine dikkat çekildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve trafikte sıfır can kaybını hedefleyen '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde trafik kazasından dolayı hiçbir vatandaşın hayatını kaybetmediği ve ciddi şekilde yaralanmadığı bir Türkiye için trafik jandarmalarının her zaman görev başında." - BURSA