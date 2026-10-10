Bursa Karacabey'de öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın davasını avukatlar takip edecek - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın davasını avukatlar takip edecek

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Bursa Karacabey\'de öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan\'ın davasını avukatlar takip edecek
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Bursa Karacabey'de 3 Ekim gecesi sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe ailesi, avukatlar ve vatandaşlar katıldı; avukatlar sanığın en ağır cezayı alması için davayı takip edeceklerini belirtti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim gecesi sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan için yürüyüş düzenlendi.

3 Ekim gecesi saat 22.00 sıralarında otomobille Karacabey ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelen Gökçe Alkan (18) ile sevgilisi Mustafa B. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., yanında bulunan bıçakla genç kızın boğazını kesti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği öğrenildi. Bıçakla kendisine de zarar verdiği ve boynunda kesik bulunduğu belirtilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Mustafa B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökçe Alkan için adalet çağrısı

Gökçe Alkan için Karacabey'de düzenlenen yürüyüşe ailesi, avukatlar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karacabey Stadyumu önünden başlayan yürüyüş, Heykel Meydanı'nda devam etti. Yürüyüş sırasında emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüşün ardından Avukat Ahat Şanlı ve Avukat Asil Köker tarafından basın açıklaması yapıldı. Avukatlar, Gökçe Alkan'ın davasını sonuna kadar takip edeceklerini belirterek, sanığın en ağır cezayı alması için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini ifade ettiler.

Atılan sloganların ardından Heykel Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal Marşı'nı okuyan kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA
Karacabey3. SayfaGökçeKadınYerelBursaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Karacabey'de öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın davasını avukatlar takip edecek - Son Dakika
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