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Bursa Karacabeyliler Derneğinden Başkan Özkan'a ziyaret - Son Dakika

Bursa Karacabeyliler Derneğinden Başkan Özkan'a ziyaret

04.02.2022 14:20
Bursa Karacabeyliler Derneğinden Başkan Özkan'a ziyaret

Bursa Karacabeyliler Derneğinde yeni göreve gelen Başkan Hasan Kahraman, dernek yönetimi ile birlikte Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

Bursa Karacabeyliler Derneğinde yeni göreve gelen Başkan Hasan Kahraman, dernek yönetimi ile birlikte Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi. Görüşmede, derneğin mevcut faaliyetleri ve projeleri konuşuldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmede Bursa Karacabeyliler Derneği Başkanı Hasan Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Göreve geldikten sonra yaptığı ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Kahraman ve yönetimi, derneğin mevcut faaliyetlerinden ve planladıkları projelerden bahsetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni görevinde Dernek Başkanı Kahraman ve yönetimine başarılar dilerken, yapılacak iş birliği çalışmalarında da ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Verimli geçen ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Ali Özkan, dernek başkanı Hasan Kahraman'a Karacabey Longozunun simgesi nilüfer çiçeği tablosu hediye etti. - BURSA

Bursa Karacabeyliler Derneğinden Başkan Özkan'a ziyaret

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Hasan Kahraman, Karacabey, Ali Özkan, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Karacabeyliler Derneğinden Başkan Özkan'a ziyaret - Son Dakika


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