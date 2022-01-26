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Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odasında seçim heyecanı - Son Dakika

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odasında seçim heyecanı

26.01.2022 12:49
Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odasında seçim heyecanı

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odasında seçim heyecanı ve saha çalışmaları devam ediyor.

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odasında seçim heyecanı ve saha çalışmaları devam ediyor.

Başkan adayı Erhan Öztürk, odanın faaliyetleri ve duyurularının yanı sıra üyelerin reklamlarının bulunacağı gazete veya dergi çıkaracaklarını söyledi. Öztürk, "Şubat ayında gerçekleştirilecek genel kurulda 3 aday yarışacak. Dinamik bir ekiple oda ve üyeler arasında köprü oluşturacağız. Odamızın faaliyetleri ve duyurularının yer alacağı, üyelerimizin haberlerinin ve reklamlarının bulunacağı gazete veya dergi çıkarmak istiyoruz. Dernek kurup, lokal açarak, bütün üyelerimizin sıcak bir ortamda bir araya geleceği sosyal tesis yapmak projelerimiz arasında. Matbaacılık müzesi kurmayı da hedefliyoruz" dedi.

Kırtasiye kolunun ticari bir faaliyetten öte eğitim işi olduğunu ifade eden Öztürk, "Esnafımız için can suyu olan ve 2021 Ağustos- Eylül aylarında Büyükşehir Belediyesi ve BURFAŞ tarafından düzenlenen 'Öğrenciye de Esnafa da Tam Destek' projesini geliştirip tekrar yapılmasını hatta yılda 2 defa tekrarlanmasını sağlamak için mücadele vereceğiz" dedi.

"Engelli sporculara sponsor olacağız"

Büyük ve zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satılan bölümlerinin tamamen kaldırılması için çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Öztürk, yıl boyunca olmasa dahi söz konusu marketlere haksız rekabetin önlenmesi için ağustos ve eylül aylarında kısıtlama gelmesini sağlamak için gayret göstereceklerinin altını çizen Öztürk, "Odamızın geliri ölçüsünde üyelerimizin çocukları başta olmak üzere başarılı öğrencilerimize burs vermek ve sektörümüzün önde gelen işletme sahiplerinden burs vermeleri için destek almak da projelerimizden biri. Spor camiasında da yaşam engelli gençlerimize de gücümüz nispetinde sponsor olmak istiyoruz" dedi.

"Kağıt ve kartondan KDV alınmaması için çabalayacağız"

Geçirdiğimiz zorlu süreçte kağıt ve kartondan KDV alınmaması için de mücadele edeceklerini dile getiren Öztürk, "Bütün matbaa ürünlerinde KDV'nin sabitlenmesi, 1. hamur ve gazete kağıdında yüzde 8, kağıt, fotokopi ve kuşe kağıtları ile işçilikte yüzde 18 olan KDV'nin hepsinin eşit, yani yüzde 8 veya altına düşürülmesi gerekiyor. Küçük ve orta ölçekli matbaalarımızın özellikle maliye ile anlaşmalı matbaalarımızın bugüne kadar yaptığı yatırımlar düşünülerek, basit usulde kullanılan evrakların (e-fatura uygulamasına karşı olmadığımızı fakat) belgelerin anlaşmalı matbaalarda basılmasını talep etmekteyiz" dedi. - BURSA

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odasında seçim heyecanı
Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odasında seçim heyecanı

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Erhan Öztürk, Engelli, Esnaf, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odasında seçim heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odasında seçim heyecanı - Son Dakika
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