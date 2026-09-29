Bursa Mudanya Esence\'de su baskınında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bursa Mudanya Esence'de su baskınında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Eşkel ve Esence bölgelerinde su taşkınları meydana geldi. Esence 32. Sokak'ta mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarılırken Kapanca mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaş da güvenli şekilde tahliye edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle su baskınında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı.
Mudanya'nın Eşkel ve Esence bölgelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınlarının meydana geldiği bölgede mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Esence 32. Sokak'ta 53 yaşındaki M.Y. ile 60 yaşındaki A.S.'nin kurtarılma anı böyle görüntülendi. Öte yandan Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere Mahallesi Kapanca mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaşın ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.
Ekiplerin yoğun yağış ve su baskınına rağmen gerçekleştirdiği tahliye çalışması, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi, MAK, AFAD ve jandarma ekipleri görev yapıyor.
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