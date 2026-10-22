Bursa Nilüfer'de piercing işletmesine hijyen eksikliğinden suç duyurusu hazırlanıyor - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de piercing işletmesine hijyen eksikliğinden suç duyurusu hazırlanıyor

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Bursa Nilüfer\'de piercing işletmesine hijyen eksikliğinden suç duyurusu hazırlanıyor
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Bursa Nilüfer'de piercing sonrası kulağında enfeksiyon oluşan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Nilüfer Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün denetiminde işletmede çok sayıda hijyen eksikliği tespit edildi ve savcılığa suç duyurusu hazırlığı yapılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde piercing yaptırdıktan sonra kulağında oluşan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki G.S. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nilüfer Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü harekete geçerken, işlemin yapıldığı işletmede gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda hijyen eksikliği tespit edildiği öğrenildi.

Bursa'da 17 yaşındaki G.S.'nin piercing yaptırdıktan sonra kulağında meydana gelen şişlik ve enfeksiyon nedeniyle hastanelik olması üzerine yetkililer harekete geçti. Nilüfer Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemeler kapsamında, piercing işleminin gerçekleştirildiği işletmede denetim yapıldı.

Denetimlerde çok sayıda hijyen eksikliği tespit edildi

Edinilen bilgilere göre, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde işletmede çok sayıda hijyen eksikliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, işletmenin gerekli hijyen şartlarını sağlamadığı, vücut yapısına müdahale niteliği taşıyan işlemin hekim tarafından gerçekleştirilmediği ve 18 yaşından küçük bir bireye ailesi yanında bulunmadan işlem uygulandığı yönünde tespitlerde bulunulduğu öğrenildi.

İşletme hakkında savcılığa suç duyurusu hazırlığı

Denetimlerde ortaya çıkan belirtiler doğrultusunda işletme hakkında adli süreç başlatılması bekleniyor. İşletmeyle ilgili hijyen gerekliliklerinin yerine getirilmemesi, hekim tarafından yapılması gerektiği değerlendirilen müdahalenin yetkisiz kişi tarafından gerçekleştirilmesi ve 18 yaşından küçük bireye ailesi yanında bulunmadan işlem uygulanması gerekçeleriyle savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

17 yaşındaki çocuk hastanelik olmuştu

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelmişti. Kulağına piercing yaptırmak için bir dövme ve piercing işletmesine giden 17 yaşındaki G.S., işlemden bir gün sonra kulağında şişlik oluşması üzerine işletmeyle iletişime geçmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını öne sürmüştü. Şikayetlerinin artması üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran çocuk, kulağındaki yoğun iltihap nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kulağındaki enfeksiyonun kontrol altına alınması amacıyla dikişli müdahale uygulandığı belirtilen G.S.'nin, kalıcı hasar riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: İHA
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