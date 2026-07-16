Tecrübeli muhtarların duygu dolu buluşması

Bursa'nın köklü mahallelerinde en az 3-4 dönem yöneticilik yapan eski Muhtarlar Osmangazi Belediyesi'nin OKİ Değirmen Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Marmara Muhtarlar Federasyonu ve Bursa Muhtarlar Derneği eski başkanı Ferruh Sevimgil'in davetiyle Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde toplanan eski muhtarlar, mahallelerinde geçmişte yapılan hizmetleri değerlendirdi. Aralarında, Osmangazi'nin Kayhan, Tuzpazarı, Hürriyet, Bağlarbaşı, Yeşilova, Santral Garaj, Küplüpınar, Soğukkuyu, Karabalçık, Üftade gibi köklü semtlerin muhtarlarının da bulunduğu buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Yıldırım'ın eski belediye başkanlarından Cüneyt Karlık'ın da katıldığı toplantıda muhtarlar eski günleri yad etti. Bursa'nın en uzun süre muhtarlık yapan isimlerinden, Kayhan'ı 47 yıl yöneten İsmail Temüroğlu'nun da katıldığı yemekli buluşmada eski meslektaşlar birbirleriyle hasret giderdi. Mahallelerine uzun yıllar hizmet veren muhtarlar bu ortamı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a da teşekkürlerini sundu. - BURSA