Bursa'nın 'Gastronomi Tırı' yollarda - Son Dakika
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Bursa'nın 'Gastronomi Tırı' yollarda

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Bursa Gastronomi Festivali' öncesinde, Bursa'nın eşsiz lezzetleri 'Gastronomi Tırı' ile Bursalılarla buluşuyor. İlk durağı Osmangazi Kent Meydanı olan tır, ilçe ilçe gezerek festival öncesi lezzetleri tanıtacak.

20.08.2024 21:59
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Bursa'nın 'Gastronomi Tırı' yollarda

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 'Bursa Gastronomi Festivali' öncesinde, Bursa'nın eşsiz lezzetleri 'Gastronomi Tırı' aracılığı ile yine Bursalılarla buluşuyor. 13-14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festival öncesi ilçe ilçe gezecek olan 'Gastronomi Tırı'nın ilk durağı Osmangazi Kent Meydanı oldu. Renkli etkinlikte Şef Dr. Esat Özata ile birlikte 'Pideli Köfte' yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın el lezzeti, tadım yapan Bursalılardan tam not aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı'nda düzenlenecek olan 3. Bursa Gastronomi Festivali'nin heyecanı erken başladı. Festival öncesinde Bursa'nın lezzetlerini ilçelerle buluşturmak ve Bursalıları festivale davet etmek adına Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ. tarafından özenle hazırlanan 'Gastronomi Tırı', yola çıktı. İlk durak Osmangazi Kent Meydanı oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız'ın da katıldığı renkli etkinlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Mobil Bursa Gastronomi Mutfağı'nda Şef Dr. Esat Özata ile birlikte 'Pideli Köfte' yaptı. Ünlü Şef Özata ve Aydın'ın birlikte yemek yaptığı anlar vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. Etkinliğin sonunda vatandaşlar tadım deneyiminde bulunurken ortaya çıkan ürünler tam not aldı.

"Harika lezzetlerimizi paylaşmak istiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bursa Gastronomi Festivali'nde birçok yeniliği Bursalılarla buluşturacaklarını söyledi. Festivalin bu yıldan itibaren uluslararası düzeyde olacağını da belirten Işıkyıldız, "Harika lezzetlerimizi tanıtmak ve paylaşmak istiyoruz. Topraktan sofraya kadar yerel tedariklerle bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Geçmiş yıllara göre birçok yenilik sunacağız. Festivalimiz uluslararası düzeyde olacak ve kardeş şehirlerimiz de etkinliğimizde yer alacak. Ayrıca, farkındalık çadırımızda sokak hayvanları için yaptığımız çalışmaları paylaşacağız ve Bursa'nın köklü firmalarına da yer vereceğiz. 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firmalar bizimle olacak" dedi.

"Bu yıl çok özel bir festival bizleri bekliyor"

Bursa Gastronomi Festivali'nde sadece Bursa'ya özgü ürünlerin olacağının altını çizen Pınar Işıkyıldız, "Festivalde üreten kadınların coğrafi işaretli ürünleri ve unutulmaya yüz tutmuş Bursa mutfağının örnekleri sunulacak. Mustafa Bozbey Başkanımızın talimatı doğrultusunda 17 ilçemizle birlikte hareket edeceğiz. Bu amaçla Osmangazi ilçemizde festivalimizin tanıtımına başladık ve diğer ilçeleri ziyaret ederek vatandaşları festivalimize davet edeceğiz. Festivalde sadece Bursa'ya özgü gastronomi ürünlerine yer vereceğiz. Bu yıl çok özel bir Gastronomi Festivali bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Park'ta düzenlenecek Gastronomi Festivali'ne tüm Bursalıları ve Bursa dışından gelecek misafirleri davet etti. Başkan Aydın, "Festivalde Bursa'nın tescilli lezzetleri sunulacak. Bu etkinlik, hem yerel hem de yabancı ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak. Bu festival, Bursa'nın gastronomi zenginliklerini tanıtırken, şehrin tanıtımına da katkıda bulunacak" diye konuştu.

Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün Türk Halk Müziği konseri ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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