Bursa'nın Tarım Vizyonu Sırbistan ile Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'nın Tarım Vizyonu Sırbistan ile Güçleniyor

Bursa\'nın Tarım Vizyonu Sırbistan ile Güçleniyor
14.07.2025 16:19  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen Sırbistan Tarım ve Gıda Heyeti ziyareti, Kestel ve Gürsu belediyelerinin uluslararası iş birliği protokollerine ev sahipliği yaparak, ahududu ve üzümsü meyveler üretimini artırmayı hedefliyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, 9-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sırbistan Tarım ve Gıda Heyeti Ziyareti kapsamında Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bayizit başkanlığındaki heyet ile birlikte Belgrad, Arilje ve Poega şehirlerinde çeşitli temaslarda bulundu.

Ziyaretin odak noktası, son yıllarda Bursa'nın doğu ilçelerinde üretimi hızla artan ahududu ve diğer üzümsü meyveler oldu. Heyet, bu alanda dünya çapında örnek gösterilen Sırbistan'daki tarımsal üretim ve işleme tesislerini yerinde inceledi. Arilje ve Poega'da yapılan ziyaretlerde, ahududu ve çilek üretimi yapan, bu ürünleri modern tekniklerle işleyen işletmeler, soğuk zincir ve ihracat odaklı paketleme sistemleri, gelişmiş fidancılık merkezleri ve araştırma enstitüleri detaylı olarak incelendi. Yerel yöneticilerle görüşülerek ortak projeler geliştirme konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretin önemli çıktılarından biri olarak, Kestel Belediyesi ile Sırbistan'ın Arilje Belediyesi arasında iş birliği ve kardeş şehir ön protokolü imzalanarak, tarım temelli uluslararası yerel diplomasi adına önemli bir adım atıldı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Kestel olarak ahududu üretiminde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden biriyiz. Ancak bu üretimi sadece miktar bazlı değil, kalite ve katma değer açısından da ileriye taşımamız gerekiyor. Sırbistan, üzümsü meyveler konusunda Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden biri. Biz de burada, küçük aile işletmelerinden ihracat odaklı tesislere kadar geniş bir yelpazeyi yerinde inceledik. Arilje Belediyesi ile imzaladığımız protokol, Kestel'in tarımda uluslararası vizyonunu büyütecek. Çiftçimiz için, üreticimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı ziyaret sürecinde bizlerle birlikte olarak gücümüze güç katan, her daim iş birliği ve dayanışma içinde olduğumuz Gürsu Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Işık'a ve değerli katkılarıyla bizlere öncülük eden BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Murat Bayizit'e teşekkür ediyorum."

BTSO, ziyaretin ardından oluşturulan temasları sürdürülebilir projelere dönüştürmek adına yeni bir eylem planı hazırlığına başladığını duyurdu. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'nın Tarım Vizyonu Sırbistan ile Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
01:09
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
00:38
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
00:10
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
00:04
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
23:49
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
23:00
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
22:59
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
22:58
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 16:22:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'nın Tarım Vizyonu Sırbistan ile Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.