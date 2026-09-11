Bursa Orhangazi'deki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Bursa Orhangazi'deki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Bursa Orhangazi\'deki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
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Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde başlayan yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Orhangazi'deki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'deki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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