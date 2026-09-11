Bursa Orhangazi\'deki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde başlayan yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.