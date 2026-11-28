Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu'nun katkılarıyla yapımı tamamlanan Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 80 çocuğun eğitim gördüğü merkezde kreş hizmetinin yanı sıra aile sağlığı merkezi, kütüphane ve kadınlara yönelik meslek edindirme kursları da yer alacak.

Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bir yıldan kısa sürede tamamlanan merkezin açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, merkezin hayata geçirilmesinde hayırsever Sabahattin Gazioğlu ve Hikmet Bozut'un önemli katkıları bulunduğunu belirtti. Projenin yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade eden Aydın, ekim ayının başından itibaren merkezde 80'e yakın çocuğun eğitim almaya başladığını söyledi.

Merkezin yalnızca çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmeti sunmayacağını belirten Aydın, aile sağlığı merkezinin de hizmete girdiğini, üst katlarda ise kütüphane ve kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının faaliyet göstermesi için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Aydın, projede emeği geçenlere teşekkür ederek merkezin Osmangazi'ye hayırlı olmasını diledi.

Açılışta söz alan YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise merkezin çocuklara ve ailelere önemli katkılar sağlayacağını belirterek, hayırsever Sabahattin Gazioğlu'nun eğitim ve sağlık alanındaki desteklerine dikkat çekti. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün de konuşmasında kamu görevlerinin milletin emaneti olduğunu ifade ederek demokrasi ve hukuk vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle merkezin açılışı gerçekleştirildi. Davetliler daha sonra kreş ve gündüz bakımevini gezerek program sona erdi.