Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu - Son Dakika
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Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu

23.05.2022 14:22

Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusuBURSA Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleştirilen Buray konseri öncesi dinleyicileri uyuşturucu maddelerin zararları...

Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu

BURSA Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleştirilen Buray konseri öncesi dinleyicileri uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadelede geliştirilen "KADES" uygulaması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konser öncesi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Uyuma" ve "En iyi narkotik polisi anne" sloganı ile ilgili uyuşturucu maddelerin zararlarından bahsederek, kadına yönelik şiddetle mücadelede geliştirilen "KADES" uygulaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konuyla ilgili emniyet birimlerine ulaşılacak ihbar iletişim hatlarının hatırlatıldığı bilgilendirmede, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğu ve her durumda en büyük işbirliğinin vatandaşlarla olduğu vurgulandı.

Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu
Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu
Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu
Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu - Son Dakika
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