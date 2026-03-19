Bursa protokolü bayramlaşmak için bir araya geldi

Bursa protokolü Vali Erol Ayyıldız'ın ev sahipliğinde bayramlaştı. Tarihi valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde birlik beraberlik mesajı verildi.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, mülki idari amirler, kurum müdürleri ve personelleri, il protokolü ve Bursalı vatandaşlarla sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Atatürk Caddesi'ndeki Tarihi Valilik Binası'nda düzenlenen bayramlaşma programında Vali Ayyıldız protokol üyeleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vali Ayyıldız, Bursalıların aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bayramlar geçirmesi temennisinde bulundu. - BURSA
