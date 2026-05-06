Bursa siyasetinin tanınan ismi eczacı Ayhan Özbek hayatını kaybetti
06.05.2026 09:24  Güncelleme: 09:26
Bursa'nın önde gelen siyasetçilerinden Eczacı Ayhan Özbek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Özbek, Yıldırım Belediye Başkan Adayı olarak biliniyordu. Cenazesi Perşembe günü defnedilecek.

Bursa siyasetinin renkli isimlerinden, Ak Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti'de uzun yıllar siyaset yapan Yıldırım Belediye Başkan Adayı Eczacı Ayhan Özbek, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Bursa Millet Yaşam Eczanesi sahibi olan Özbek, dün gece saat 01: 00 sularında hastaneye kaldırıldı. 61 yaşındaki Özbek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa kamuoyunu derinden üzen acı haber, Özbek ailesi ve yakın çevresi tarafından duyuruldu. Cenazenin Perşembe günü öğle namazını müteakiben kaldırılacağı öğrenildi.

Ecz. Ayhan Özbek'in vefatı, başta siyaset camiası olmak üzere kentteki pek çok kişi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Özbek, özellikle Yıldırım ilçesinde belediyecilik ve sosyal projelerde sağladığı katkılarla tanınıyordu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bursa, Yerel, Son Dakika

