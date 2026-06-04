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Bursa Teknik Üniversitesi'nden Patent Başarısı

Bursa Teknik Üniversitesi\'nden Patent Başarısı
04.06.2026 12:25
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BTÜ, ABD patent tescillerinde devlet üniversiteleri arasında 2'nci oldu, başarılarını artırıyor.

Girişimci ve yenilikçi vizyonuyla öne çıkan Bursa Teknik Üniversitesi, ABD patent tescillerinde devlet üniversiteleri arasında 2'nci sıraya yükselirken, tüm kategorilerde de en başarılı üniversiteler arasında yer aldı.

Bilimsel üretimi ticarileştirme ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), girişimcilik ve yenilikçilik odaklı yaklaşımıyla patent alanındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. BTÜ'nün bu kapasitesi Patent Effect tarafından yayımlanan "Türkiye'nin Patent Raporu 2025 Analizi", üniversitelerin uluslararası patent performansına dair verilerle bir kez daha kanıtlandı. Rapora göre Bursa Teknik Üniversitesi, özellikle ABD patent tescilleri alanındaki başarısıyla öne çıkan en genç üniversite oldu.

2025 yılı verilerine göre Bursa Teknik Üniversitesi, ABD patent tescil sayısında devlet üniversiteleri arasında ikinci sıraya yerleşirken; başvuru ve tescillerin birlikte değerlendirildiği genel sıralamada ise ilk 20 içinde yer alma başarısı gösterdi. Aynı raporda, üniversitenin genel performansına bakıldığında ABD patent tescillerinde devlet üniversiteleri arasında 8'inci, başvuru sayısında ise 10'uncu sırada konumlandı. BTÜ 2025 yılı özelinde ise başvuru sayısında 9'uncu sırada yer aldı.

Sonuçları değerlendiren Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün henüz genç bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede bu seviyeye ulaşmasının tesadüf olmadığını belirtti. Rektör Çağlar, "Araştırma ve inovasyonu merkeze alan bir vizyonla hareket ediyoruz. Akademisyenlerimizin nitelikli çalışmaları ve üniversite-sanayi iş birliklerimiz sayesinde uluslararası patent sayılarımızı her geçen yıl artırıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, doğru stratejilerle ilerlediğimizin en somut göstergelerinden biri. Bizleri gururlandıran bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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