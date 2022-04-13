Bursa Ticaret Borsası, ramazanda dayanışma geleneğini sürdürdü - Son Dakika

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), ramazan ayında geleneksel hale getirdiği gıda yardımı seferberliğine bu yıl da devam etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ve Bursa TB'nin katkılarıyla hazırlanan bin adet gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), bu ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı unutmadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahibi bin aileye ulaştırıldı.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak çalışmalarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle titiz bir şekilde sürdürüyor, ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Son aylarda gıda fiyatlarında yaşanan artışlar, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizi çok daha derinden etkilerken, bu olumsuz koşulların birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, her yıl olduğu gibi bu yıl da yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği rahmet ayı ramazanda, çatı kuruluşumuz TOBB'un desteği ve üyelerimizin değerli katkılarıyla hazırladığımız bin adet gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle ramazan ayının başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyor, Ramazan Bayramı'na birlik ve beraberlik içinde ulaşmayı temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA