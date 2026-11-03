Bursa Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerde işletmelere 59 milyon 500 bin lira ceza kesti - Son Dakika
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Bursa Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerde işletmelere 59 milyon 500 bin lira ceza kesti

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Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, 2026 başından 31 Ekim'e kadar kent genelinde 5 bin 679 işletmeyi denetleyip toplam 59 milyon 500 bin lira idari para cezası uyguladı. Fahiş fiyat değerlendirilen 612 işletmede 985 aykırılık tespit edilerek işletmeler Ticaret Bakanlığına sevk edildi.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin haklarını korumak ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek amacıyla kent genelinde gerçekleştirdiği piyasa denetimlerini sürdürüyor. 2026 yılının başından 31 Ekim tarihine kadar yapılan denetimlerde 5 bin 679 işletme kontrol edilirken, yaklaşık 1 milyon 700 bin ürün incelendi. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen işletmelere toplam 59 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında başta restoran, kafe, lokanta, pastane ve fırınlar olmak üzere marketler, mağazalar, et ve et ürünleri satan işletmeler, toptancılar, oto galeriler, emlak komisyoncuları ve kuyumcular mercek altına alındı. Ayrıca yaş sebze ve meyve ticareti yapan hal işletmeleri, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde faaliyet gösteren işletmelerde de kontroller gerçekleştirildi.

612 işletmede aykırılık tespit edildi

Yıl başından 31 Ekim 2026 tarihine kadar gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 679 işletmede yaklaşık 1 milyon 700 bin ürün kontrol edildi. Denetimler sonucunda toplam 59 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan haksız fiyat artışı ve fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 612 işletmede 985 aykırılık tespit edildi. Söz konusu işletmeler hakkında tutanak düzenlenerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne sevk edildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, hem tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması hem de kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren dürüst esnaf ve tacirlerin desteklenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerde işletmelere 59 milyon 500 bin lira ceza kesti - Son Dakika
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