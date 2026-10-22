Bursa Turizm Master Planı hazırlığı başladı, 2027 sonrası yatırımlara yön verecek - Son Dakika
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Bursa Turizm Master Planı hazırlığı başladı, 2027 sonrası yatırımlara yön verecek

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Bursa Turizm Master Planı hazırlığı başladı, 2027 sonrası yatırımlara yön verecek
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Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin 2026 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı'nda Turizm Master Planı ana gündem oldu. Yaklaşık 6 ay sürmesi öngörülen çalışmanın, Bursa'da 2027 ve sonrasında yapılacak turizm yatırımlarına rehberlik etmesi bekleniyor.

Tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bursa, turizm stratejisinde yeni ve tarihi bir adım atıyor.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin 2026 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Birlik ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile üye belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Kentin uzun yıllardır en büyük eksikliklerinden biri olarak kabul edilen ve geleceğe dönük kamu yatırımlarına yön verecek üst ölçekli 'Bursa Turizm Master Planı' toplantının ana gündem maddesi oldu.

Uzman heyet çalışmaları başladı

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında yürütülen 'Turizm Master Planı' hazırlanması süreci kapsamında meclis toplantısı öncesinde Kapadokya Üniversitesi'nden uzman akademisyenler Bursa'da ağırlandı. Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Arş. Gör. Fatıma Tüzzehra Albayrak'tan oluşan heyet adına Doç. Dr. Halil Burak Sakal ile Prof. Dr. Bilgehan Gülcan master planın kapsamına dair sunumlarını gerçekleştirdi. Şehrin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek saha araştırmaları ve istişare toplantıları yürütecek olan akademik heyetin çalışmaları doğrultusunda başlatılan sürecin yaklaşık 6 ay sürmesi öngörülüyor. Bursa'ya özel somut bir eylem planının da hazırlanacağı çalışma; kültürel mirastan gastronomiye, İznik'in inanç turizminden, termal fırsatlara, Uludağ'ın 4 mevsim değerlendirilmesinden ulaşım ve dijital pazarlamaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Türkiye'deki başarılı şehir örneklerinin de incelenerek kente uygun modelin geliştirileceği bu stratejik belge, Bursa'daki kamu kurumlarının 2027 yılı ve sonrasında hayata geçireceği tüm turizm yatırımlarında temel rehber işlevi görecek.

Ortak akılla belirlenecek

Toplantıda kentin turizm vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulunan Birlik ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın turizm potansiyelini yılın geneline yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Bursa'mız; UNESCO Dünya Mirası alanlarından Hanlar Bölgesi'ne, Uludağ'dan termal kaynaklarımıza, gastronomi değerlerimizden İznik'in inanç mirasına kadar eşsiz bir potansiyele sahip. Ancak bu zenginliği sürdürülebilir kılmak, uluslararası rekabet gücümüzü artırmak ve turizm gelirlerimizi kent geneline yaymak için bütüncül, bilimsel verilere dayalı bir yol haritasına ihtiyacımız var. Turizm Master Planı ile Bursa'mızın uzun yıllardır hissettiği en büyük eksikliği gideriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimizin turizm vizyonunu belirleyecek, 2027 ve sonrası dönemin stratejik yatırımlarına hep birlikte yön vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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