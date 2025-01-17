Türkmen Şehitleri Günü\'nde Anma

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Irak Türkmenlerinin aziz hatırasını yaşatmak için her yıl 16 Ocak, "Türkmen Şehitleri Günü" olarak anılıyor. Bu vesileyle Bursa Ülkü Ocakları, 11 Eylül Parkı'ndaki Türkmen Şehitleri Anıtı'nı ziyaret ederek dua etti.

Bursa Ülkü Ocakları 16 Ocak Türkmen Şehitleri Anma Günü sebebiyle 11 Eylül Parkı'ndaki Türkmen Şehitleri Anıtı önünde Kuran-Kerim okuyarak şehitleri andı.

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Nurtaç Usta "Türkmen milli davası bizim de milli davamızdır. Ülkü Ocakları olarak soydaşlarımıza son nefesimize kadar sahip çıkacağız" dedi - BURSA