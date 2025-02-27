Bursa Uludağ Üniversitesi ile Keles Belediyesi\'nden Eğitimde İşbirliği Protokolü

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Keles Meslek Yüksekokulu ile Keles Belediyesi arasında öğrencilerin teorik bilgilerine uygulama alanı oluşturulması ve sektörel anlamda gençlere tecrübe kazandırılması amacıyla "Eğitimde İşbirliği" protokolü imzaladı.

Rektörlük B Salonunda gerçekleşen imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Keles Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özgür, belediye yöneticileri, akademik ve idari personel katıldı.

"Öğrenci sayımızla Türkiye'de 1. sıradayız"

Törenden önce konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Meslek yüksekokulu öğrenci sayısı itibariyle Türkiye'de birinci sıradayız. Uygulamaya yönelik eğitim veren çok güçlü yapılarımız var. Piyasanın da en fazla ihtiyaç duyduğu emek türünü yetiştiriyoruz. Elbette hocalarımızın gayretleri ve belediyelerimizin verdiği destek bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullanarak protokolün herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"BUÜ Bursa'ya değer katan en eski kurumlardan"

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ise; "Çalışmamıza 6 öğrenciyle başlayacağız. Önümüzdeki seneden itibaren sayının artarak devam etmesini bekliyoruz. Biz, hem sosyal ve turizm tesislerinde hem de belediye bünyesinde personel almak yerine öğrencilerin becerilerinden faydalanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Öğrenciler bizim için çok kıymetli ve Bursa Uludağ Üniversitesi de Bursa'ya değer katan en eski kurumlardan bir tanesi. Arkadaşlarımızın mutlu, huzurlu bir şekilde işyeri eğitimlerini tamamlayacaklarına inanıyor, protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA