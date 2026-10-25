Bursa Uludağ Üniversitesi\'nin anne sütü sempozyumu 500\'e yakın katılımcıyı ağırladı

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum yoğun ilgi gördü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ' Anne Sütü: Moleküler Temellerden Kliniğe' sempozyumu, yaklaşık 500 katılımcıyı bir araya getirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye'nin farklı şehirlerinden sağlık profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bilimsel etkinlikte anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki rolü, bağışıklık sistemine katkıları ve hastalıklara karşı koruyucu özellikleri ele alındı. Uzmanlar, anne sütünde bulunan antikorların ve biyoaktif bileşenlerin bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca anne beslenmesi, emzirme döneminde güvenli ilaç kullanımı, anne-bebek bağı ve emzirme danışmanlığı konularında güncel bilimsel bilgiler paylaşıldı.

Sempozyumda anne sütüyle beslenmenin yaygınlaştırılması ve toplumda farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.