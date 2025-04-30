Bursa Uludağ Üniversitesi Patent Başvurularında Öne Çıktı - Son Dakika
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Bursa Uludağ Üniversitesi Patent Başvurularında Öne Çıktı

Bursa Uludağ Üniversitesi Patent Başvurularında Öne Çıktı

Türk Patent raporuna göre BUÜ, patent başvurularında ilk 11'de, tescil belgelerinde ise en iyi 18'de.

30.04.2025 12:19
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olan Türk Patent'in gerçekleştirdiği araştırmada 2010 ile 2024 yılları arasında üniversitelerin patent ve faydalı model başvuruları ile tescil belge sayıları açıklandı. Yayımlanan raporda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), en iyi 20 üniversite arasında yer aldı.

Türkiye'deki tüm üniversitelerin 14 yıllık başvuru ve tescil süreçlerini ele alan "Üniversitelerin İnovasyon Haritası" isimli raporda yer alan verilere göre BUÜ, 4 farklı alanda ön plana çıkan başarılara imza attı. Patent ve Faydalı Model başvurularında en iyi 11 üniversite arasında yer alan BUÜ, Tescil Belgeleri sayısında ise ilk 18 üniversitenin içinde gösterildi. En fazla başvuru yapan üniversitelerin teknoloji alanlarına göre dağılımındaözellikle "Tekstil ve Kağıt Makineleri" ile "Gıda Kimyası" alanlarındaki yoğun başvurularıyla dikkat çeken BUÜ, Patent Başvuru sayılarında da en iyi üniversiteler arasında yer aldı. Bu başlıkta yapılan genel analize göre BUÜ'de ortalama 2 akademisyen başına 1 patent başvurusu yapıldığına işaret edildi.

Daha fazla üretmek zorundayız

Yayımlanan raporun sonuçlarını değerlendiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi vizyonu ile hareket ettiklerini ve gösterilen yoğun çabanın karşılığını yavaş yavaş almaya başladıklarının altını çizdi. Elde edilen sonuçların kendilerini umutlandırdığını aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Raporda yer alan veriler, son 15 yılda yürütülen üniversite-sanayi işbirliği gayretini net bir şekilde ortaya koyuyor. Üniversitemizin son 5 yılda ise üstlenmiş olduğu araştırma üniversitesi misyonu gereği çok daha fazla proje üretmek, daha fazla yayın yapmak, daha çok makale kaleme almak ve çok daha nitelikli çalışma yapmamız gerekiyor. Bu bilinç ile hareket ediyoruz. Bu vesile ile Üniversitemizin hak ettiği seviyelere ulaşmasında emeği bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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