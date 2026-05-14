Bursa Valiliğinden orman yangınları için 23 maddelik önlem paketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Valiliğinden orman yangınları için 23 maddelik önlem paketi

14.05.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valiliği, yaz aylarında artan orman yangınları riskine karşı 23 maddelik yasak ve tedbirler açıkladı. Ormanlık alanlarda piknik ve anız yakımı yasaklandı, etkinlikler izne bağlandı.

Bursa Valiliği, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı 23 maddelik yasak ve tedbir kararını açıkladı. Piknik, anız yakımı ve avlanma yasaklandı; etkinlikler izne bağlandı, ekipler teyakkuzda olacak.

Bursa Valiliği, 5 Mayıs 2026'da toplanan Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu kararlarını kamuoyuna duyurdu. Alınan 23 maddelik önlem paketinde özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılması, anız yakımı ve kontrolsüz etkinliklerle ilgili yasaklar dikkat çekti.

Valilik açıklamasında, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangın riskinin ciddi seviyelere ulaştığı vurgulanarak vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uymaları istendi.

Ormanlık alanlarda piknik yasağı getirildi

Ateşli ve ateşsiz piknik yasaklandı. Sadece resmi mesire alanları ve izinli kır lokantalarında saat 21.00'e kadar faaliyetlere izin verileceği belirtildi.

Ormanlara 4 km mesafede anız, bağ-bahçe ve bitki örtüsü yakılmasına izin verilmeyeceği, ihlal edenlere idari ve adli işlem uygulanacağı duyuruldu.

Yayla ve orman yollarında yapılacak şenlik, kır düğünü, kurultay, ATV/UTV/motosiklet organizasyonları için Valilikten izin alınması zorunlu tutulacağı belirtildi. 16 Mayıs - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlarda avlanma yasaklandı. 1 Haziran - 31 Ekim arasında ilk müdahale ekipleri kritik bölgelere konuşlandırılacak. Jandarma, emniyet ve orman muhafaza ekipleri ortak devriye faaliyetleri yürütecek. Belediyeler yol kenarındaki kuru otları temizleyecek, elektrik hatları kontrol edilecek, AFAD koordinasyonunda gönüllü ekipler hazır bekletilecek. İmamlar, öğretmenler, öğrenciler ve gönüllülere yönelik eğitimler düzenlenecek. Camilerde ve okullarda vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Bursa Valiliği, vatandaşların özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli davranmasını isteyerek, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Güvenlik, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Valiliğinden orman yangınları için 23 maddelik önlem paketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:53:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Valiliğinden orman yangınları için 23 maddelik önlem paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.