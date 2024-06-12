Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, seçimlerin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Başkan Aydın, Vali Demirtaş'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

12.06.2024 18:11
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, seçimlerin ardından kendisini ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a iade-i ziyarette bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kendisine iade-i ziyarette bulunan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ağırladı. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen ile birlikte kendisini ziyarete gelen Vali Demirtaş'ı belediye binası girişinde karşılayan Başkan Aydın, belediyenin çalışmaları hakkında Vali Demirtaş'ı bilgilendirdi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, kente artı değer katacak her türlü çalışmaya destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. Başkan Aydın, nazik ziyaretinden dolayı Vali Demirtaş'a ve ilçe kaymakamlarına teşekkürlerini sundu.

Vali Mahmut Demirtaş da, Osmangazi Belediye Başkanlığına seçilmesinden dolayı bir kez daha tebrik ettiği Başkan Aydın'a çalışmalarında başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti - Son Dakika

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