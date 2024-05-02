Bursa Valisi Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni İnceledi - Son Dakika
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Bursa Valisi Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni İnceledi

Bursa Valisi Yüksek Hızlı Tren Projesi\'ni İnceledi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Yenişehir etabını inceledi. Vali Demirtaş, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile birlikte yapılan çalışmaları denetledi ve YESAN Küçük Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı bölgeyi de ziyaret etti.

02.05.2024 09:55  Güncelleme: 09:58
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Yenişehir etabını ilçe Kaymakamı Mustafa Güney ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'le birlikte inceledi.

Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ederken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Yenişehir etabını ilçe Kaymakamı Mustafa Güney ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'le birlikte inceledi.

Başkan Özel'e tebrik

31 Mart'ta yapılan seçimlerde Yenişehir'in yeni Belediye Başkanı olan Ercan Özel'i tebrik eden Vali Demirtaş, başarı da diledi. Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Havaalanı bölgesi ile Şişecam bölgesindeki çalışmaları bizzat denetleyen Vali Demirtaş, çalışmalar hakkında bilgi de aldı.

YESAN Yenişehir'e değer katacak

Vali Demirtaş, daha sonra yapımı devam eden YESAN Küçük Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret etti. Yapı tamamlandığında otomotiv, mobilya, kalıp, özel imalatlar, kereste gibi sektörlerin bir arada olacağı YESAN Küçük Sanayi Bölgesi'nin ilçeye artı değer katacağını vurgulayan Vali Demirtaş, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, "İlçemize değer katacak bölgenin tüm alt ve üst yapısında sorun yaşanmaması için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Tarım işçilerine ziyaret

Vali Demirtaş, ziyareti sırasında mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı bölgeye de gitti. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Mevsimlik tarım işçilerimiz bizim misafirlerimiz. Burada geçirdikleri zaman zarfında konforlarını artıracak çalışmalarımızı başlattık, en kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Valisi Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni İnceledi - Son Dakika

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