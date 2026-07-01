Bursa Büyükşehir İtfaiyesi güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi güçleniyor

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi güçleniyor
01.07.2026 17:21  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçen 147 itfaiye eri için tanışma programı düzenledi. Başkan Vekili Şahin Biba, yeni personeli tebrik ederek yangın riskine karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın katılımıyla Belediye Meclis Salonu'nda tanışma programı düzenlendi. Yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamlayan 147 personel toplantıda hazır bulundu.

Göreve başlayan itfaiye erlerini tebrik ederek başarı dileklerini ileten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye eri alımına toplam 1.862 başvuru yapıldığını ve her itfaiye eri adayının zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Başkan Vekili Biba, "Yazılı ve uygulamalı sınavlar sonucunda başarı gösteren arkadaşlarımız, şehrimiz adına önemli sorumluluk üstlenecek. İtfaiyecilik, gerektiğinde kendi canını düşünmeden başkalarının hayatını korumayı gerektiren kutsal bir meslektir. Üniformanızın temsil ettiği sorumluluğu, disiplini ve fedakarlığı her zaman en iyi şekilde taşıyacağınıza inanıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir itfaiye teşkilatına sahibiz. Bugün itibarıyla 31 istasyonumuzda, 164 aracımız ve 772 personelimizle vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet veriyoruz. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla gücümüz daha da artacaktır. Şehrimize daha hızlı ve etkin hizmet sunacağız" diye konuştu.

Başkan Vekili Biba'dan önemli çağrı

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yangın riskinin de yükseldiğini hatırlatan Başkan Vekili Biba, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu: "Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve yangına sebep olabilecek ihmallerden mutlaka kaçınalım. Özellikle piknik alanlarında gerekli tedbirleri alalım. Geçen yıl Gürsu ve Harmancık bölgelerinde meydana gelen yangınlarda 6 bin hektarlık alan zarar gördü. Binlerce ağacımız kül oldu. Rabbim bir daha yaşatmasın. Böyle felaketlerden bizi korusun. 147 itfaiye erimizin görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim sizleri her türlü afetten ve tehlikeden muhafaza etsin. Yolunuz açık olsun."

Konuşmanın ardından Başkan Vekili Biba, yeni itfaiye erleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, yeni personelin göreve başlama sürecine ilişkin işlemlerin tamamlanmasıyla sona erdi. Yeni itfaiye erleri, üç aylık eğitimin ardından görev yerlerinde hizmete başlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir İtfaiyesi güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:16
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 17:45:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir İtfaiyesi güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.