Bursa'ya Yeni Çevre Otoyolu Projesi - Son Dakika
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Bursa'ya Yeni Çevre Otoyolu Projesi

Bursa\'ya Yeni Çevre Otoyolu Projesi
26.07.2025 20:14
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Bakan Uraloğlu, Bursa'daki trafiği rahatlatmak için 40 km'lik yeni çevre otoyolu projesini başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa Çevre Yolu artık günlük 100 bin araç trafiğini taşıyamaz hale geldi. Bu nedenle 40 kilometrelik yeni çevre otoyolu projesini başlattık. Proje çalışmalarını önümüzdeki sene bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa ziyaretleri kapsamında Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi ve İl Danışma Müzakereler Programı'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, "Bursa'da 2002 yılında yalnızca 194 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, bugün 610 kilometreye ulaştı. Kentte daha önce hiç otoyol bulunmazken, bugün 191 kilometrelik otoyol ağı hizmet veriyor. Şehirdeki sıcak asfalt kaplama uzunluğu ise 147 kilometreden 804 kilometreye çıktı" dedi.

Bursa trafiğinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek yeni projeyi duyuran Uraloğlu, "Mevcut çevre yolumuz artık günlük 100 bin araç trafiğini taşıyamaz hale geldi. Bu nedenle 40 kilometrelik yeni çevre otoyolu projesini başlattık. Proje çalışmalarını önümüzdeki sene bitirmeyi hedefliyoruz. Yapım çalışmaları ile ilgili süreci başlatmış olacağız. Hem transit trafiği hem de Bursa'nın trafiği rahatlamış olacak" şeklinde konuştu.

Bursa'daki yüksek hızlı tren ağı projesinde sona gelindiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Osmaneli-Bursa arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'na kadar 106 kilometrelik hızlı tren hattını, önümüzdeki yıl bu zamanlarda hizmete açmayı planlıyoruz. Kalan kısımları ise 2028'e kadar tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Uraloğlu, "Emek- Şehir Hastanesi metro hattının Yüksek Hızlı Tren Garı'na kadar olan bölümünün de önümüzdeki sene bu zamanlarda hizmete açılacağını söyledi. Uraloğlu, Şehir Hastanesi bölümünün ise önümüzdeki sene sonunda bitirileceği müjdesini verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'ya Yeni Çevre Otoyolu Projesi - Son Dakika

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