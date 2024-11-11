Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Demirboğa Köyü'nde Bazlama Pişirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Demirboğa Köyü'nde Bazlama Pişirdi

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Demirboğa Köyü\'nde Bazlama Pişirdi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Demirboğa köyünde köylülerle bir araya gelerek bazlama açıp ocak başında pişirdi. Başkan Özel, köylü kadınların davetiyle köye giderek, birlikte sofralarına misafir olduklarını ifade etti.

11.11.2024 13:44  Güncelleme: 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ilçeye bağlı Demirboğa köyünde köylüler ile bir araya gelerek bazlama açarak ocak başında pişirdi.

İlçeye bağlı 61 kırsal mahallede vatandaşlar ile buluşmaya devam eden Belediye Başkanı Ercan Özel, Demirbağ köyünde Ocak başına geçerek bazlama pişirdi.

Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Demirboğalı kadınlarımızın daveti üzerine muhtarımız ile birlikte kendilerine ziyarette bulunduk. Ellerimizle bazlama yaptık. Hep birlikte sofralarına misafir olduk. Eşsiz ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ercan Özel, Gastronomi, Yenişehir, Politika, Misafir, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Demirboğa Köyü'nde Bazlama Pişirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
13:38 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 14:30:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Demirboğa Köyü'nde Bazlama Pişirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.