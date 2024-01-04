 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa Yenişehir Belediyesi, ev hanımlarının ürünlerini satabilmeleri için yeni işyeri açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Yenişehir Belediyesi, ev hanımlarının ürünlerini satabilmeleri için yeni işyeri açıyor

Bursa Yenişehir Belediyesi, ev hanımlarının ürünlerini satabilmeleri için yeni bir işyeri açacak. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, amacın ev hanımlarına destek olmak ve bütçelerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Bursa Yenişehir Belediyesi, ev hanımlarının ürünlerini satabilmeleri için yeni işyeri açıyor
04.01.2024 - 10:20,
Abone Ol

Bursa Yenişehir Belediyesi ev hanımlarının yapmış olduğu ürünleri satabilmeleri için yeni işyeri açıyor.

Yenişehir'de ekonomiye katkı sağlaması için belediye tarafından kadınlara yönelik işyeri açılacak. Burada ev hanımlarının yapmış olduğu ürünler satılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "" Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliğini her yerde göstermek istiyoruz. Burada amacımız insanlara dokunmak. Cumhur ittifakı çatısı altında Yenişehir'de görev yaptığımız süre içerisinde hem gençlere, hem ev hanımlarına hem de büyüklerimize dokunmak istiyoruz. Yakında burasının resmi açılışını yapacağız. Yan taraftaki dükkanda hanımların yapmış oldukları gözleme çeşitlerimiz olacak. Burada ise erişte, tarhana, reçel, salça gibi bölgemize ait olan ürünlerin satışı olacak. Buradaki amacımız kar amacı gütmek değil, tamamen ev hanımlarına destek olmak ve bütçelerine katkı sağlamaktır. Ev hanımları evlerinde yapmış oldukları ürünleri getirip burada rahatlıkla pazarlayabilirler. İlçemize hayırlı olsun, ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, Davut Aydın, Yenişehir, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Yenişehir Belediyesi, ev hanımlarının ürünlerini satabilmeleri için yeni işyeri açıyor - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44
Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 17 kuruş zam Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 17 kuruş zam
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44 Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 17 kuruş zam
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 11:03:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Yenişehir Belediyesi, ev hanımlarının ürünlerini satabilmeleri için yeni işyeri açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement