Bursagaz'ın Hizmetleri Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika
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Bursagaz'ın Hizmetleri Vatandaşları Mağdur Ediyor

Bursagaz\'ın Hizmetleri Vatandaşları Mağdur Ediyor

Bursagaz'ın gecikmeli ve hatalı çalışmaları, aboneleri mağdur etti; sosyal medyada yoğun şikayet var.

11.03.2025 13:21
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Türkiye'nin dördüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz, yaptığı çalışmaların gecikmesi ve hatalarıyla vatandaşı çileden çıkardı. Kimi sokağının köstebek yuvasına çevrilmesinden, kimi ise fazla yansıtılan bedel olduğu gerekçesiyle yüzlerce şikayette bulundu.

Türkiye'de örnek uygulamaları hayata geçirmeyi hedefleyen Bursagaz, 1,2 milyonun üzerinde abonesine yaptığı hizmetler ise vatandaşı canından bezdirdi. Temiz bir gelecek için karbon emisyonlarının azaltılması, atık yönetimi, geri dönüşüm, iş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, enerji ve kaynak verimliliği konularında yaptıkları yenilikçi yatırımlara rağmen, vatandaşı memnun edemedi. Sosyal medya ve internet ortamında yapılan yüzlerce şikayet, insanların neler yaşadığını gözler önüne serdi. Kimi sokağının köstebek yuvasına çevrilmesinden, kimi fazla yansıtılan faturadan, kimi kaçak kullanmadığı halde kaçak tüketimden yaka silkti. Kaçak kullanım bedeli yansıtılan vatandaş, şikayetini şu şekilde dile getirdi;

"Yaklaşık 9 yıldır oturduğum evimdeki doğalgaz sayacım, 10 yılını doldurduğu için Bursa Gaz ekipleri tarafından değiştirilmiştir. Bu değişikliği, bana 1 ay sonra fatura edilen 2 bin 539 lira 50 kuruşluk 'kaçak doğalgaz tüketim bedeli' ibaresi ile fark ettim. Bursa Gaz yetkilileri ile görüştüğümde kaçak kullanım yaptığım söyleniyor. Bütün faturalarımı otomatik ödeme talimatı ile ödüyorum. En soğuk ayda bile 999 TL fatura ödeyen ben, nasıl oluyor da diğer şikayetvar.com örnekleri gibi sayaç değişikliğinden sonra 2 bin 539 lira 50 kuruş kaçak kullanım bedeliyle karşılaşıyorum. Tamamen Bursa Gaz ekibinin hatası ve art niyetinden dolayı oluşan bu haksız faturanın iptalini talep ediyorum."

Sokağının köstebek yuvasına çevrildiğini, altyapı borularının kırıldığını ifade eden bir vatandaş ise şu şekilde şikayetini dile getirdi;

"2-3 ay önce doğalgaz altyapı çalışmaları yapıldı. Bu zamana kadar evimin kanalizasyon giderinde hiçbir problem yoktu, doğalgaz çalışması yapıldıktan sonra evimin lavabo giderlerinde problem oluştu. Her hafta BUSKİ'ye telefon açıp vidanjör talep ediyordum. Neyse ki son gelen ekip, evin giderinde sorun olduğunu ve bunun yapılması gerektiğini söyledi. Pazartesi günü müracaatta bulundum ve çalışmanın ücretli olduğu bilgisini aldım. Pazar günü 1 adet kepçe ve 3 adet BUSKİ çalışanı gelip çalışmaya başladı ve boru ortaya çıktığında 100'lük borunun kırılmış olduğunu ve 80'lik boruyla kaynak yapıldığını gördüm. Kaynak dediğimde, ısıtılıp birleştirildiğini gördüm. Neyse, BUSKİ'den gelen arkadaşlar sorunu çözdüler. BUSKİ tarafından çıkartılacak faturanın Bursa Gaz tarafından ödenmesini ve 2-3 aydır yaşadığım mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Evimde kanalizasyonun geri vermesinden yaşanan durumu dile bile getirmeye çekiniyorum, keşke doğalgaz talep ederken 2 kere düşünseydik."

Sayaç okumaya gelenlerin evde bulamadığına dair sözleşmenin iptalini isteyeceğinin şikayetini ise şu şekilde açıkladı;

"İki aydır faturalandırılmıyorum. Sayaçları okumaya gelen personel evde bulamadık diyor, oysa ki sitede 7 gün 24 saat görevli var. Hizmet vermiyorlar ve 3 ay faturalandırılmazsa sözleşme iptal olur diyorlar. Şirket sorumluluklarını yerine getirmiyor ama her zaman haklı. Elektrik ve su faturaları okunuyor ama çok gariptir ki Bursa Gaz okuyamıyor. Herkes işini yapsın."

Çocukların okulla giderken çukurlara düşmemek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten bir vatanda ise, "Merhabalar, Bursa Yıldırım Vakıf Mahallesi Vezne Sokak'ta kazı çalışması yapıldı. Ancak hala asfalt dökülmedi. Yollar bozuk ve çukurlarla bırakıldı. Çocuklar, okula giderken yollarda yürümekte zorlanıyorlar; her taraf çamur ve su birikintisiyle dolu. Arabayla sokağa girmekte zorluk çekiyoruz. Lütfen bir an önce buna bir çözüm bulun."

Buna benzer bir çok sorun vatandaşlar tarafından sosyal medya ve internet üzerinde dile getirildiği görülürken, Bursagaz'ın kendi sosyal medya hesaplarının ise yoruma kapalı olması dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursagaz'ın Hizmetleri Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika

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