Bursalı atlet Enver Koç’tan hem spor hem dostluk köprüsü

Maraton tutkusunu İstanbul Boğazı'na taşıyan Bursalı veteran atlet Enver Koç, 15,5 kilometrelik parkuru 1 saat 20 dakikada tamamladı. Koç, koşu boyunca yabancı turistlerle kurduğu dostluklarla da adeta kültür elçiliği yaptı.

Dünyanın kıtalar arasında gerçekleştirilen tek maratonu olma özelliğini taşıyan 48'inci İstanbul Maratonu, 143 ülkeden 45 bin 679 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Binlerce sporseverin Asya'dan Avrupa'ya uzanan heyecanına ortak olduğu organizasyonda, Bursalı atlet Enver Koç da performansı ve renkli görüntüleriyle dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren maratona katılmak isteyen vatandaşlar metro duraklarını doldururken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde başlayan organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıktı. 15,5 kilometrelik parkurda koşan Enver Koç, yalnızca sportif performansıyla değil, yabancı turistlerle kurduğu sıcak diyaloglarla da öne çıktı.

Güney Afrikalı turistlerle bir araya gelerek onlara eşlik eden Koç, Kazakistanlı bir sporcuyla da Boğaz Köprüsü'nü birlikte geçerek dostluk mesajı verdi. Farklı ülkelerden katılımcılarla sohbet eden ve İstanbul'un güzelliklerini paylaşan Bursalı atlet, maraton boyunca adeta kültür elçiliği yaptı.

22 yıllık tutkusunu rekorla taçlandırdı

2006 yılında sigarayı bıraktıktan sonra koşuyla tanışan Enver Koç, o günden bu yana maraton tutkusundan vazgeçmedi. Bu yıl İstanbul Maratonu'nun 15,5 kilometrelik etabında mücadele eden Koç, parkuru 1 saat 20 dakikada tamamladı. Binlerce genç sporcunun da yer aldığı yarışta birçok katılımcıyı geride bırakan Koç, 22 yıllık koşu serüveninde kendi en iyi derecesini elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

Sporun insanları bir araya getiren evrensel gücünü bir kez daha ortaya koyan Enver Koç, İstanbul sokaklarında attığı adımlarla hem Bursa'yı temsil etti hem de farklı ülkelerden insanlarla dostluk köprüleri kurdu.