Bursalı Fırat Koçyiğit Bayburt\'ta tandır ekmeği özlemini giderdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Fırat Koçyiğit, memleketi Bayburt'a gelerek özlediği tandır ekmeğini kendi elleriyle pişirdi. Koçyiğit, bağ ve bahçe işlerini tamamlayıp kış hazırlıklarını yaptıktan sonra kolları sıvayıp, tandırın başına geçti.

Aslen Çalıdere köyünden olan Koçyiğit, hazırladığı hamurları tandırda tek tek pişirdi. Pişirdiği ekmeklerin sıcak sıcak tadına bakan Koçyiğit, bir kısmını da Bursa'ya götürmek üzere ayırdı. Ekmeklerini ayran eşliğinde afiyetle yiyen Koçyiğit, uzun süredir canının çektiği tandır ekmeği özlemini memleketinde giderdi.

Tandır ekmeği için hazırlanan hamur açıldıktan sonra tandırın iç yüzeyine yapıştırılıyor. Kızgın tandırın ısısıyla pişen ekmekler, yüzeyi kızardığında özel bir aparat yardımıyla çıkarılıyor. Bayburt'ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan tandır ekmeği, kendine özgü lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.