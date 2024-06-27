Bursalılar, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet golüyle coştu - Son Dakika
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Yerel

Bursalılar, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet golüyle coştu

Bursalılar, A Milli Futbol Takımı\'nın galibiyet golüyle coştu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı alanlarda izleyen Bursalılar, son dakikalarda gelen galibiyet golüyle büyük bir coşku yaşadı. Hüdavendigar Kent Parkı'nda ellerinde Türk Bayraklarıyla maçı dev ekranda izlemeye gelen binlerce kişi heyecana ortak oldu. Dron ile kaydedilen görüntüler de 'Hamburg değil Bursa' dedirtti

27.06.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı alanlarda izleyen Bursalılar, son dakikalarda gelen galibiyet golüyle büyük bir coşku yaşadı. Hüdavendigar Kent Parkı'nda ellerinde Türk Bayraklarıyla maçı dev ekranda izlemeye gelen binlerce kişi heyecana ortak oldu. Dron ile kaydedilen görüntüler de "Hamburg değil Bursa" dedirtti

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki Çekya mücadelesi nefesleri keserken Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında kurduğu dev ekranlardan maçı izleyerek heyecana ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı, Vakıf Bera Parkı ve Eski Atatürk Stadyumu'nda (Millet Bahçesi) hazırlanan alanlara saatler öncesinden giden vatandaşlar, milli takım forması giyerek alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izleyen taraftarlar, kıran kırana geçen maçın son dakikalarında gelen galibiyet golüyle büyük bir coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı saha içerisinde, Bursalılar ise kentin tüm noktalarında bayram havası yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursalılar, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet golüyle coştu - Son Dakika

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