Bursalılar Kurban Bayramı'nda Lunaparka Akın Etti

Yerel

Kurban Bayramı'nın ilk günü ve okulların tatil olması sebebiyle Bursalı vatandaşlar güzel havanın tadını çıkartmak için lunaparka akın etti.

Okulların kapanması ve bayram tatiliyle birlikte vatandaşlar kendilerini parklara attı. Okulu tatile giren öğrenciler ve çocuklarını eğlendirmeye gelen ebeveynler Kültürpark'ta bulunan lunaparkta keyifli vakit geçirdiler. Lunaparkta bulunan her oyuncakta sıralar oluştuğu görüldü. Gençlerin daha çok adrenalin dolu oyuncaklara, çocukların ise ebeveynleriyle beraber çarpışan araba ve küçük oyuncaklara ilgisi vardı. Bayramın keyfini, çocuklar ve gençlerin yanı sıra, yetişkin bireyler de çıkarttı. - BURSA