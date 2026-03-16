Tahanlı Pide ve çaylar başkan Bozbey'den

16.03.2026 13:22  Güncelleme: 13:24
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda düzenlenen sahur etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey, pide ve börek ikram ederek Ramazan'ın manevi iklimini yaşadıklarını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan'ın bereketini Abdal Meydanı'nda kurulan sahur sofrasında vatandaşlarla birlikte paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sosyal medyadan yaptığı "Sahurda Abdal Meydanı'nda Buluşuyoruz" paylaşımıyla yüzlerce Bursalı Abdal Meydanı'ndaki tarihi fırının önüne geldi. Gençler tarafından meşalelerle karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşlarla sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra önlüğü giyerek tezgahın başına geçen Başkan Bozbey, meydanı dolduranlara tahanlı pide, börek ve simit ikram etti.

"Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşıyoruz"

Sahurda meydanı dolduran herkese teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak etkinlikler düzenlediğini dile getirdi. Her gün farklı bir ilçede düzenledikleri iftar programıyla kardeşlik sofrası kurduklarını anlatan Başkan Bozbey, "14 farklı noktada iftara yetişemeyenlere iftariyelikler dağıtıyoruz. Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşıyoruz. Ramazan ayı vesilesiyle tüm savaşların son bulması, insanların ölmemesi için dua ediyoruz. Tüm Bursalıların Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

