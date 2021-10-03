Bursalılar, üniversite öğrencileri ve engelliler için hayır panayırı açtı - Son Dakika

Bursa'da gönüllü olarak bir araya gelen vatandaşlar, üniversite öğrencileri ve engelliler için hayır panayırı düzenledi.

Gönüllüler Hareketi Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği, yaptığı yardım kampanyasıyla yüzleri güldürdü. Hayırseverlerin ve dernek üyelerinin destekleriyle, Tarihi Namazgah Parkı'nın içerisinde bulunan basketbol sahasında düzenlenen hayır panayırında gıda, giyim, kitap, ev tekstili ve zücaciye ürünleri yer aldı. Gönüllülerin üniversite öğrencileri ve engellilere yardım için açtığı hayır panayırına vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.

Bir çok insanın yüzünü güldürdüklerini belirten Gönüllüler Hareketi Derneği Başkanı Emine Ayma, "Şu ana kadar birçok yardım yaptık. Bir tane kızımızın düğününü yaptık. Şu anda yine 2 tane yetim ve öksüz kızımıza da çeyiz desteği sağladık. Evi olmayan ve eşinden ayrılan kadınlarımıza da kira yardımı ve ev eşyası yardımı yapıyoruz. Evlenecek kızlarımıza gelinlik, damatlık desteğinde bulunuyoruz. İnşallah daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalışacağız. Hayırseverlerimizin de daha fazla desteklerini bekliyoruz" dedi.

Gönüllüler Hareketi Derneği üyesi ve Hacı Ahmet Oğulları Baklava firmasının sahibi İmdat Tekin ise, "Yardım kampanyamızı 4 kız öğrencimiz ve bir engelli vatandaşımız için düzenledik. Bir çok firmadan da destek aldık. Daha fazla yardıma muhtaç vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA