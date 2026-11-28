Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BursaRay'da gerçekleştirilen yangın tatbikatında, yolcuların tahliyesi ve yangına müdahale senaryosu başarıyla uygulandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve müdahale ekiplerinin saha tecrübesini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda BursaRay'da gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ koordinasyonunda, Şehreküstü ve Osmangazi istasyonları arasında bulunan KG-2 bölgesinde düzenlenen tatbikata gözlemci olarak AFAD, UMKE ve 112 ekipleri de katıldı.

Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi

Gerçek bir acil durum senaryosuna göre düzenlenen tatbikatta, vagon içerisinde çıkan yangına müdahale ve yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi canlandırıldı. Senaryo kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alınarak vagonlarda bulunan vatandaşlar ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli bölgeye çıkarıldı. Tahliyenin ardından yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Gerçekleştirilen tatbikat sayesinde kurumlar arası iş birliği, koordinasyon ve hızlı müdahale kapasitesi test edildi.