Bursaspor-Eskişehirspor Maçı Öncesinde Orman Şehitleri Anıldı

Bursa ve Eskişehir'de meydana gelen orman yangınlarında yaşamını yitiren orman şehitleri, Bursaspor ile Eskişehirspor arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde anıldı. Müsabaka başlamadan önce statta 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, üzerinde "Aynı ateş yaktı canımızı aynı yürek söndürür bu yangını" yazılı pankart açarak birlik mesajı verdi. Ayrıca hayatını kaybeden şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı pankart tribünlerde sergilendi.

Saygı duruşu sırasında statta duygusal anlar yaşanırken, anılan şehitlerimizin isimleri şöyle;

"Enes Kızılyer, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Tolunay Kocaman, Sercan Ünti, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, Ahmet Demirel, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek." - BURSA