Bursaspor-Eskişehirspor Maçı Öncesinde Orman Şehitleri Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursaspor-Eskişehirspor Maçı Öncesinde Orman Şehitleri Anıldı

Bursaspor-Eskişehirspor Maçı Öncesinde Orman Şehitleri Anıldı
16.08.2025 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa ve Eskişehir'deki orman yangınlarında hayatını kaybeden orman şehitleri, Bursaspor ile Eskişehirspor arasında oynanan maç öncesinde anıldı. Statta yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından taraftarlar, 'Aynı ateş yaktı canımızı aynı yürek söndürür bu yangını' yazılı pankart açtı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şehitlerin isimleri ve fotoğrafları tribünlerde sergilendi.

Eskişehir ve Bursa'daki orman yangınlarında hayatını kaybeden orman şehitleri için Bursaspor Eskişehirspor maçı öncesinde saygı duruşu yapıldı.

Bursa ve Eskişehir'de meydana gelen orman yangınlarında yaşamını yitiren orman şehitleri, Bursaspor ile Eskişehirspor arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde anıldı. Müsabaka başlamadan önce statta 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, üzerinde "Aynı ateş yaktı canımızı aynı yürek söndürür bu yangını" yazılı pankart açarak birlik mesajı verdi. Ayrıca hayatını kaybeden şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı pankart tribünlerde sergilendi.

Saygı duruşu sırasında statta duygusal anlar yaşanırken, anılan şehitlerimizin isimleri şöyle;

"Enes Kızılyer, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Tolunay Kocaman, Sercan Ünti, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, Ahmet Demirel, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek." - BURSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Eskişehirspor, Eskişehir, Bursaspor, bursa, Çevre, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursaspor-Eskişehirspor Maçı Öncesinde Orman Şehitleri Anıldı - Son Dakika

2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar
İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı
Cezayir’de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Ali Koç’a meşaleli karşılama Söylenen o beste dikkat çekti Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump’tan, Zelenski’ye ’Donbas’ın tamamının Rusya’ya bırakılması’ karşılığında savaşı bitirme sözü
Trump'tan, Zelenski'ye 'Donbas'ın tamamının Rusya'ya bırakılması' karşılığında savaşı bitirme sözü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 20:55:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bursaspor-Eskişehirspor Maçı Öncesinde Orman Şehitleri Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.