Bursaspor Tesislerine Modern Yenileme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yapılacak yenileme çalışmaları için incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile birlikte Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ni ziyaret etti. İkilinin ziyareti kapsamında tesislerde yapılacak iyileştirme ve yenileme çalışmaları için incelemeler gerçekleştirildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu tesisleri modern, konforlu ve sporcularımızın ihtiyaçlarına en uygun hale getirmek; hem Bursaspor'umuzun hem de şehrimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Çünkü bu sevda, bu şehir ve bu arma her zaman en iyisine layık" dedi.

Bursaspor'un altyapı merkezi konumundaki Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yapılacak yenileme çalışmaları, kulübün gelecekteki sporcu yetiştirme kapasitesini güçlendirecek. - BURSA