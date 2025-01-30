Burulaş, İşitme Engelliler İçin Personeline İşaret Dili Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Burulaş, İşitme Engelliler İçin Personeline İşaret Dili Eğitimi Verdi

Burulaş, İşitme Engelliler İçin Personeline İşaret Dili Eğitimi Verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Burulaş, işitme engelli bireylerle daha iyi iletişim kurabilmek için personeline Türk İşaret Dili eğitimi verdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personel, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilecek.

30.01.2025 15:29  Güncelleme: 15:32
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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş, işitme engelli bireyleri daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla personeline işaret dili eğitimi verdi. Sahada görevli Burulaş personeli, eğitimler sayesinde günlük hayat içerisinde işitme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişime geçerek yardımcı oluyor.

Bursa'yı daha yaşanabilir ve daha ulaşılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hizmetlere erişimin önündeki engelleri de tek tek kaldırıyor. Ulaşımı rahatlatmak ve konforu arttırmak amacıyla bir yandan filosunu güçlendiren Burulaş, diğer yandan engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine daha iyi hizmet verebilmek için personeline yönelik 'Türk İşaret Dili Eğitimi' düzenledi. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile işbirliği verilen eğitimlerde başarılı olan personele, sertifikaları düzenlenen törenle verildi. İstiklal Marşı'nın işaret diliyle okunmasıyla başlayan törenin ardından sertifikalar, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin, Burulaş yöneticileri ve Engelliler Meclisi üyeleri tarafından personele takdim edildi.

Burulaş olarak Bursa halkına hizmet ettiklerini söyleyen Genel Müdür Fahrettin Beşli, hizmetlerinde doğru iletişimin birinci sırada olduğunu belirtti. Özellikle işitme engelli bireylerle iletişim kurma konusunda büyük eksiklik gördüklerini ifade eden Beşli, "Özellikle vatandaşla temas halinde olan güvenlik, gişe, otopark personelleri ve otobüs şoförlerine bu eğitimi vermeye başladık. Ardından tüm Burulaş personelimizin bu eğitimleri almasını sağladık. Bu konuda Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden destek aldık. Daha ilk günden bu eğitimlerin faydasını gördük. İşitme engelli konuklarımızla daha sağlıklı iletişim kurularak yardımcı olmaya başladık. Eğitimi başarıyla tamamlayan personelimizi tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burulaş, İşitme Engelliler İçin Personeline İşaret Dili Eğitimi Verdi - Son Dakika

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